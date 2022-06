Il complesso ruolo del Manager HR

In una società che va sempre più veloce e richiede un grado di efficienza sempre maggiore, le aziende devono essere in grado di far fronte all’operatività quotidiana in modo da poter coniugare il raggiungimento degli obiettivi con la grande mole di mansioni da portare a termine. In particolare il reparto delle risorse umane, che nella persona del Manager HR, si trova costantemente impegnato nella gestione del capitale umano, vero e proprio motore per il business aziendale e il suo relativo successo.

Cosa fa il Manager HR

Il responsabile delle risorse umane, identificato spesso con il termine anglosassone Manager HR, rappresenta il profilo deputato a gestire i dipendenti, operando giornalmente su una ampia gamma di attività molto diverse tra loro, indispensabili per il corretto andamento aziendale.

Oltre all’indicazione e assegnazione ai vari reparti o team delle singole mansioni, il responsabile deve sempre avere un massimo controllo sul lavoro dei dipendenti, monitorando le performance e ponendo in essere eventuali correttivi qualora ravvisasse delle criticità singole o collettive. Collegato a questi aspetti, nasce quindi anche l’esigenza di poter verificare la presenza della forza lavoro, i relativi turni, così da ottimizzare il capitale umano e non sprecare risorse utili per il conseguimento dei traguardi prefissati. Una circostanza dalla quale poi scaturisce anche il conteggio delle ore, compresi gli straordinari e la conseguente elaborazione delle buste paga, in aggiunta alla programmazione e pianificazione di un piano ferie adeguato che possa mettere in equilibrio le esigenze dei dipendenti con quelle dell’azienda.

Oltre alle attività appena illustrate che riguardano prettamente la gestione ordinaria di un’impresa, il manager HR insieme al team delle risorse umane si occupa anche di condurre in modo efficiente il processo di reclutamento dei possibili candidati alle posizioni vacanti, la selezione dei nuovi assunti e il loro inserimento e formazione all’interno della realtà imprenditoriale.

Come si evince da quanto appena elencato, che rappresenta solo in parte la totalità del suo impegno, la figura del responsabile delle risorse umane è assolutamente centrale e, per questo, la persona che ricopre questo ruolo deve possedere spiccate abilità di problem solving, capacità organizzative ma anche relazionali, essendo anche il punto di riferimento dei lavoratori qualora emergessero delle controversie o dei problemi interni che devono essere risolti con prontezza e lucidità al fine di non compromettere o rallentare le performance societarie.

L’importanza della digitalizzazione

Per essere in condizione di assolvere a questo imponente e ampio ventaglio di attività, le aziende si stanno impegnando sempre con maggiore frequenza a porre in essere un processo di digitalizzazione che possa fornire degli strumenti affidabili e rapidi per il dipartimento delle risorse umane in modo da ottimizzare i tempi, e potersi impegnare su quelle mansioni ritenute prioritarie, con un conseguente risparmio anche in termini economici.

L’implementazione di un gestionale risorse umane, infatti, consente al manager Hr di poter gestire efficacemente tutti i processi a lui collegati, offrendo inoltre un elemento che garantisce anche ai dipendenti la possibilità di avere una visione trasparente e completa dell’organizzazione aziendale. Grazie a questi software, infatti, se da una parte le risorse umane ottengono una rilevante semplificazione delle proprie attività, evitando anche eventuali errori umani e acquisendo una mole maggiore di informazioni in brevissimo tempo, dall’altra i lavoratori potendo accedere nel loro portale personale, potranno monitorare ogni aspetto del proprio lavoro, sgomberando il campo da dubbi o incomprensioni specie per quel che concerne gli orari di lavoro, le presenze, gli straordinari e le ferie. Elementi che concorrono a un maggior grado di fedeltà e lealtà nei confronti del datore di lavoro e della società che rappresenta.

In particolare, grazie al gestionale delle risorse umane, l’azienda e il suo reparto delle risorse umane avrà l’opportunità di archiviare tutta la documentazione più importante, con la garanzia di sicurezza e privacy, rilevare istantaneamente la presenza della forza lavoro e le sue performance, ottimizzando e massimizzando l’impegno quotidiano, avendo anche un feedback costante delle attività poste in essere.

Il tutto si riassume quindi in una maggiore efficienza diffusa sia a livello di management che per quel che concerne il capitale umano, con conseguente raggiungimento dei risultati in tempi più rapidi e con performance migliori.