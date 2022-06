UGL-PL: “Sindaco lasciato solo in tribuna dal Comandante. Cambio di passo?”

Il comunicato stampa dal Coordinamento UGL-PL.

Il comunicato stampa

Lo strappo al cerimoniale in occasione del passaggio dello schieramento della Polizia Locale di Roma Capitale, durante la tradizionale sfilata del 2 giugno, non è passata di certo inosservata agli addetti ai lavori. Per la prima volta al fianco del Sindaco non c’era, come da rituale, il Comandante del Corpo che ha, invece, marciato in testa al reparto sui Fori Imperiali, lasciando il primo cittadino da solo in tribuna. Forse è un cambio di passo?

“Altra novità che riscontriamo nella formazione della parata del 2 giugno, a cui va la nostra ammirazione per la perfetta esecuzione in rappresentanza di tutte le Polizie Locali italiane – dichiara Sergio Fabrizi Coordinatore Nazionale UGL-PL – è come si sia ampiamente superata la parità di genere nelle fila del Corpo P.L.R.C. e, riteniamo, come il vento stia cambiando e tutto sia pronto per vedere la prima donna a capo del Corpo della Capitale.”

“Tutto dipende dal Sindaco Gualtieri – rilancia Ivano Ardovini RSU della Ugl Roma Capitale – per dare nuovo slancio ad un Corpo immobilizzato da due anni in pastoie burocratiche che non hanno dato risposte alla gestione di prevenzione dalla pandemia Covid-19; hanno riportato il parco auto ad improbabili Panda per tutti i servizi, compresi quelli operativi; un inspiegabile tasso di bocciature per le nuove patenti di servizio per i motocicli; ad un “disarmante” arresto delle procedure (solo di romana regolamentazione) per il rinnovo dell’idoneità all’uso dell’arma e dall’introduzione delle multe informatiche con stampante portatile ma ancora ad uso di pochi, rispetto alla totalità degli operatori in strada, con l’impossibilità per quest’ultimi di lasciare l’avviso al trasgressore con la conseguenza, a danno del cittadino, di non poter pagare subito senza i costi aggiuntivi per la notifica al domicilio.”

“La testa di comando è importante, ma non solo nelle parate” – chiosa il sindacato.