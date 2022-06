I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 36enne e un 25enne georgiani, entrambi senza fissa dimora e con precedenti specifici, gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso.

I dettagli

In ore serali, a seguito di una richiesta giunta al 112 da parte di diversi condomini, i Carabinieri sono intervenuti presso uno stabile in via Gregorio VII dove era stata segnalata la presenza di persone sospette all’interno dello stesso che avevano fatto accesso dopo aver forzato il portone d’ingresso.

I Carabinieri hanno subito notato i segni di effrazione sul portone e hanno sorpreso e fermato i due nell’atrio condominiale.

Identificati e sottoposti ad una minuziosa verifica, i due sono stati trovati in possesso di vari arnesi atto scasso occultati all’interno di una stampella.

Gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa dell’udienza tenutasi presso le aule del Tribunale di piazzale Clodio dove il loro arresto è stato convalidato.