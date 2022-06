Roma. Restaurata la lapide in memoria di Alfredino Rampi

“La lapide in memoria di Alfredino Rampi è stata restaurata e ricollocata al suo posto. Grazie all’assessora Sabrina Alfonsi e ai servizi del Verano per la rapidità con cui si è rimediato a un gesto così inqualificabile e vergognoso. Rispetto e dignità per il piccolo Alfredino”: è quanto scrive il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, tramite un post Facebook.

Roma, restaurata la lapide di Alfredino Rampi

Come già annunciato, il Campidoglio ha provveduto a ripulire la lapide del piccolo Alfredino Rampi, il bambino morto in un pozzo a Vermicino nel 1981.

Un gesto “inqualificabile e vergognoso”, come dice il primo cittadino della Capitale: la lapide del bambino, che si trova al Verano, era stata vandalizzata con alcune svastiche pochi giorni fa.

Foto presa dalla pagina Facebook di Roberto Gualtieri