Roma, incendio in un’attività commerciale di via Condotti: Vigili del Fuoco sul posto

Nella giornata di oggi, 1 giugno alle ore 9 circa la S.O. ha inviato la squadra VV.F di via Genova (1/A) con al seguito un’autobotte ed il carro degli autoprotettori, in via dei Condotti/angolo largo C.Coldoni , per incendio attività commerciale (Max & Co.).

Ecco i dettagli

Nessuna persona è rimasta coinvolta ,il pronto intervento dei soccorritori ha evitato il propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto i soli locali del pian terreno (superficie totale dell’attività di circa 700 mq sviluppata su tre livelli).

In corso le verifiche per determinare la causa dell’accaduto. L’attività rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. FF.OO sul posto.