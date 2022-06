Latina, esce con la bici e non torna più a casa: ore d’ansia per ritrovare Maria

Ore d’ansia a Latina dove una donna di 47 anni è scomparsa nel nulla dopo che è uscita a fare una passeggiata con la bicicletta.

Esce di casa con la bici e poi sparisce: si cerca di ritrovare la signora Maria

Maria, 47 anni, vive a Latina con la sorella e i fratelli. Lunedì 30 maggio intorno alle 16 ha preso la sua bicicletta e ha detto alla sorella che sarebbe andata al mare, al Lido di Latina. Sarebbe dovuta rientrare per le 19, che è l’orario in cui di solito cenano insieme, ma così non è stato.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari che l’aspettavano intorno alle 19 dello stesso giorno.

La descrizione di Maria

Maria è alta 1,84, ha gli occhi e capelli castani. Al momento dell’ultima uscita portava una canottiera con fondo bianco e strisce nere, un pantalone da tuta nero, sandali marca “birkenstock” color argento.

Con lei sempre gli occhiali da vista con montatura rossa. Potrebbe avere con sé anche un borsello a tracolla nero con i documenti che la identificano. La direzione della sua uscita sarebbe stata quella del Lido di Latina.