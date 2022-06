Artena, salta il consiglio Comunale con ordine del giorno sulla TARI: è polemica

Si sarebbe dovuto tenere nella giornata odierna il Consiglio comunale di Artena con all’ordine del giorno il solo punto per l’approvazione del regolamento finanziario della TARI. Si sarebbe dovuto tenere perché il Consiglio si è aperto e poi chiuso e rinviato a data da destinarsi. A margine dell’assise la Consigliera comunale di opposizione Silvia Carocci ha emanato la seguente nota stampa.

“Abbiamo una situazione di bilancio comunale molto critica dovuta alla cattiva gestione di chi ha amministrato Artena negli ultimi otto anni e quello che è successo oggi in Consiglio comunale è la prova che le loro priorità continuano ad essere altre – così dall’opposizione Silvia Carocci – Entro il 30 aprile bisognava approvare il consuntivo 2021 che tra l’altro presenta un ulteriore buco di quasi tre milioni di euro ed oggi, 31 maggio, il Consiglio comunale viene riunito per discutere di altro ovvero il piano della tariffa sui rifiuti la cui approvazione sarà portata molto probabilmente al 30 giugno. Ci sarà ancora un mese per votare l’abbassamento della TARI e se proprio avessero avuto a cuore questa questione potevano prodigarsi quando erano assessori di questa città a predisporre tutti gli atti in tempo senza arrivare con l’acqua alla gola come fanno da anni”.

“La seduta di oggi convocata di corsa, senza passare per nessuna commissione e con documenti mandati fino all’ultimo momento, con un avviso anomalo che non riportava neanche i nomi dei Consiglieri convocati è sembrato piuttosto il banco di prova per verificare altro – continua la capogruppo di Artena Cambia – Oggi abbiamo abbandonato l’aula consiliare per dare un messaggio politico chiaro: Artena è guidata da mesi da un Commissario Prefettizio al posto del sindaco e degli assessori ed il Consiglio comunale è rimasto l’unico organo istituzionale presente. Bisogna farla finita con questi giochetti e rimettere al centro le priorità di Artena, prima fra tutte quella di fare chiarezza sui conti pubblici così da predisporre tutte quelle misure che ci possono aiutare per risollevare le sorti di una città senza una guida, senza opere e servizi, senza progetti PNRR perché loro li hanno persi tutti. La responsabilità che dicono di aver mostrato nel Consiglio Comunale di oggi cozza con quei milioni di euro di buco che la loro gestione ha prodotto nelle casse comunali”.