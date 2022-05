Roma Culture, gli eventi dal 1° al 7 giugno: i dettagli e le info

Al via una nuova settimana di eventi di Roma Culture. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative offerte dalle istituzioni culturali cittadine sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma . Ecco alcuni degli appuntamenti in programma.

PPP100 – ROMA RACCONTA PASOLINI

Nell’ambito delle iniziative per il centenario pasoliniano, a cui è dedicato il sito www.culture.roma.it/pasolini100roma, al teatro India si terrà mercoledì 1° giugno alle ore 19 l’ultima replica dello spettacolo, Scheggia ancora di mille vite, a cura del Teatro di Roma. Un omaggio a Pier Paolo Pasolini realizzato da Giorgio Barberio Corsetti con gli allievi e le allieve dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Gli spazi interni ed esterni del Teatro India saranno attraversati dalla potenza dell’immaginario unita alla singolarità del pensiero dell’immenso poeta.

Alle Terme di Diocleziano fino al 12 giugno è allestita Hostia. Pier Paolo Pasolini. Una mostra di Nicola Verlato. Il progetto espositivo, ideato dall’artista Nicola Verlato e curato da Lorenzo Canova, prodotto e organizzato da Associazione MetaMorfosi e Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano, è stato ispirato dalla tragica morte di Pier Paolo Pasolini e si articola in una serie di declinazioni artistiche: dipinti, sculture, disegni, progetti architettonici, musiche e video che dialogano con le grandi Aule delle Terme di Diocleziano. Orario: da martedì a domenica ore 11-18, ultimo ingresso ore 17. Biglietti online su https://museonazionaleromano.beniculturali.it.

MUSICA

Venerdì 3 giugno alle 20 si alza il sipario del Teatro Costanzi per la prima di Ernani, l’opera in quattro parti con le musiche di Giuseppe Verdi e il libretto di Francesco Maria Piave dal dramma di Victor Hugo. Il dramma lirico realizzato dal Teatro dell’Opera in coproduzione con Sydney Opera House vede la direzione del maestro Marco Armiliato mentre a curare la regia, le scene e i costumi è Hugo de Ana. Maestro del coro è Roberto Gabbiani. In scena Francesco Meli, Ludovic Tézier, Giovanni Meoni, Eugeny Stavinsky, Angela Meade, Anastasia Bartoli e alcuni giovani componenti del Progetto “Fabbrica” Young Artist Program. (Previste repliche domenica 5 giugno alle 16.30 e martedì 7 giugno alle 20).

Dal 3 giugno , poi, il Teatro dell’Opera ci porta a Caracalla per l’avvio della stagione estiva, aperta quest’anno dal progetto musicale Dodici note di Claudio Baglioni. Dodici come le serate in programma durante le quali il cantautore romano si esibirà in solitaria e accompagnato anche da orchestra e coro. Appuntamento quindi per il 3, 4, 5 e 7 giugno con inizio alle ore 21. Biglietti degli eventi su: https://www.ticketone.it.

Fitto il calendario della Casa del Jazz che questa settimana partirà dall’esibizione di Marco Zurzolo in programma mercoledì 1° giugno . Il celebre sax contralto porterà il suo concerto I napoletani non sono romantici, accompagnato da Pino Tufato al piano, da Carlo Fimiani alla chitarra e da Marco De Lilla al contrabbasso.

Domenica 5 giugno , invece, in programma la serata di apertura di Summertime, la stagione estiva della Casa del Jazz che fino al 7 agosto proporrà oltre 60 concerti e spettacoli di vario genere sul palcoscenico all’aperto allestito nel parco di Villa Osio. Si partirà con l’evento speciale Pepito, il principe del jazz, con musica e racconti di Luciano Linzi e Marco Molendini. Sarà un omaggio al jazz degli anni ’70 a Roma e in particolare a Pepito e Picchi Pignatelli, fondatori del Music Inn, storico locale dell’epoca. Parteciperanno e contribuiranno con la loro musica alcuni dei musicisti più rinomati tra cui: Maurizio Giammarco, Dino e Franco Piana, Enzo Scoppa, Marcello Rosa, Carla e Rita Marcotulli, Antonello Salis, Enrico Pieranunzi, Danilo Rea, Enzo Pietropaoli, Giorgio Rosciglione, Gegè Munari, Roberto Gatto, Bruno Biriaco, Fabrizio Sferra. L’evento serale sarà preceduto nella giornata da una doppia proiezione, alle 11 e alle 15, del documentario Music Inn, arriva il jazz a Roma di Carola De Scipio e Roberto Carotenuto.

Martedì 7 giugno , infine, arriva sul palco di viale di Porta Ardeatina Anthony Braxton, uno dei più importanti musicisti, educatori e pensatori degli ultimi 50 anni, molto apprezzato nella comunità musicale creativa per la qualità rivoluzionaria del suo lavoro e l’ispirazione che ha fornito a generazioni di giovani musicisti. Si esibirà con il suo Saxophone quartet completato da Ingrid Laubrock, James Fei e Chris Jonas. Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nei giardini pensili dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, a cura della Fondazione Musica per Roma, arrivano nel weekend i suoni della musica elettronica con il doppio evento di apertura del Just Music Festival in compagnia dell’etichetta Circoloco. Sabato 4 giugno a partire dalle ore 16 si alterneranno in consolle Cassy, Moodymann, Peggy Gou, Tania Vulcano e Sossa, mentre domenica 5 giugno , sempre dalle ore 16, sarà la volta di Dj Tennis, Jamie Jones, Michael Bibi, Seth Troxler e Ageless. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Sabato 4 giugno alle ore 21 il Teatro del Lido di Ostia ospiterà l’Orchestra di Villa Pamphilj nel concerto Cambiamenti. Del curioso vagare delle idee e dei punti di vista. L’ensemble della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia diretto da Fabrizio Cardosa proporrà brani originali, canzoni e parole d’autore per riflettere su come i nostri desideri spesso cambino repentinamente. In apertura l’esibizione del laboratorio Young Jazz diretto da Alessandro De Angelis. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Al Teatro Tor Bella Monaca mercoledì 1° giugno alle ore 21 serata di musica, canto e recitato con Billie la frivola, che ripercorre la vicenda della cantante Billie Holiday, figura indelebile nella storia del blues e jazz. Con Anna Rita Del Piano e Michela Lombardi, le musiche arrangiate ed eseguite al piano da Riccardo Fassi e al sax da Simone Orlandi, per la regia di Rosi Giordano. Nello spazio scenico si succedono anche filmati d’epoca che raccontano l’America, dagli anni ’30 ai primi anni ’60, e l’emarginazione del popolo nero di cui la Holiday rappresenta il riscatto, nonostante le umiliazioni e limitazioni che subì nel suo percorso professionale e di donna. Sabato 4 e domenica 5 giugno , sempre alle ore 21, nell’ambito della rassegna Libero Teatro in un Teatro Libero, in programma In…contri d’amore, spettacolo musicale di brani ispirati all’amore: una miscellanea di grande musica con i classici della letteratura italiana, come Dante Alighieri, Petrarca, Leopardi. Con Henos Palmisano, che cura anche la regia, e con Monica Cucca e Michela Marconi (soprani), Valerio Serraiocco (tenore), Marco Marini (pianoforte). Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

TEATRO E DANZA

È in replica fino al 5 giugno al Teatro Argentina lo spettacolo Il filo di mezzogiorno tratto dal libro autobiografico di Goliarda Sapienza e adattato per il teatro da Ippolita Di Majo. Grazie alla regia di Mario Martone e agli interpreti Donatella Finocchiaro e Roberto De Francesco, lo spettatore potrà scoprire il mondo di questa scrittrice fuori dagli schemi, così come dalle ideologie politiche del suo tempo. Partigiana e femminista, la sua è una lotta contro il conformismo, condotta con tutti i mezzi a sua disposizione, primo fra tutti la scrittura. Inizio spettacoli ore 20; mercoledì e sabato ore 19, domenica ore 17. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande giovedì 2 giugno alle ore 18 debutta lo spettacolo Italiani brava gente (repliche venerdì 3 e sabato 4 giugno ore 21 ) che, attraverso la vicenda di 6 personaggi nella New York degli anni ’50, racconta il fenomeno migratorio italiano e, attraverso l’ironia, anche l’essenza dei sentimenti. Un omaggio ad Arthur Miller e a Eduardo De Filippo, scritto e diretto da Enrico Maria Falconi, con Elena Russo, Ester Botta, Alessandro Sparacino, Peppe Piromalli, Enrico Maria Falconi e Federica Corda. In Sala Piccola giovedì 2 giugno (ore 18) e venerdì 3 giugno (ore 21) in scena lo spettacolo Santa Clara, cronaca di una rivoluzione di e con Paolo Pompili che, attraverso racconti e intermezzi musicali, racconta una parte della storia della rivoluzione cubana guidata negli anni ’50 da Fidel Castro e da Ernesto Che Guevara.

Nell’ambito della rassegna Libero Teatro in un Teatro Libero sono in programma: domenica 5 giugno alle ore 18, la commedia in romanesco La spallata di Gianni Clementi e la regia di Salvatore Margiotta. La vicenda si svolge nel 1963 nella borgata romana di Torre Angela, dove due modeste famiglie proletarie vivono sotto lo stesso tetto, tra duri contrasti intergenerazionali e di pensiero. E martedì 7 giugno alle ore 21 , Circus Dark Queen spettacolo ispirato a uno dei miti intramontabili della storia, Cleopatra, della quale viene rappresentata la vicenda di amore e morte, di potere e passione. Con la regia di Stefano Napoli e in scena gli attori della compagnia Colori Proibiti.

Infine, lunedì 6 giugno (ore 21) e martedì 7 giugno (ore 18.45) l’associazione culturale Seven Cults presenta Le parole coraggiose, spettacolo teatrale esito del laboratorio teatrale Liceo Edoardo Amaldi condotto da Filippo D’Alessio. Pier Paolo Pasolini, come poeta, continua a dividere la critica. La sua produzione è piena di contraddizioni: tra lingua e dialetto, tra cristianesimo e marxismo, tra sconsolata denuncia e malinconica nostalgia. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

A cura del Teatro Biblioteca Quarticciolo è l’evento di venerdì 3 giugno Le Musicanti, l’esito del laboratorio teatrale a cura di Alessio Bergamo che si terrà per le strade del quartiere come rito di riappropriazione del tempo, della gratuità, dei corpi, delle relazioni. (ore 20.30; appuntamento in teatro entro le ore 20). All’interno del teatro, invece, andrà in scena sabato 4 giugno alle 21 e domenica 5 giugno alle 17, lo spettacolo Piccola patria di Lucia Franchi e Luca Ricci con Simone Faloppa, Gabriele Paolocà, Gioia Salvatori e con la partecipazione in video di Alessandro Marini. Uno spettacolo che riflette su uno dei fenomeni del nostro tempo: la frammentazione in piccole patrie e l’incapacità della politica di dare risposte alle reali necessità dei cittadini. Biglietti online su https://www.ciaotickets.com.

ARTE

Nel foyer del Teatro Valle “Franca Valeri” fino al 25 giugno si può visitare la mostra Roma: immagini di città. Un progetto del Teatro di Roma, a cura di Graziano Graziani, in collaborazione con Dominio Pubblico, che restituisce le suggestioni e i racconti dei luoghi di Roma attraversati in 12 passeggiate da un gruppo di cittadini. Ne sono nate 12 mappe, una per ogni luogo esplorato e ripensato da partecipanti divenuti, per l’occasione, creatori e architetti d’eccezione. A interpretare visivamente i loro pensieri sei illustratrici e illustratori: Francesca Murgia per Centocelle e Tor Bella Monaca; Martina Manna per Primavalle e San Basilio; WUARKY per il Centro Storico e Quarticciolo; Giacomo Calderoni per Termini e Montesacro – Tufello – Sacco Pastore; Ratogheton per Ostia e Ostiense; Medilė Šiaulytytė per Trullo ed EUR. Sei sguardi critici tenuti insieme dalla supervisione e dalla curatela di Tiziano Panici. Ingresso libero da mercoledì a domenica ore 17-20.

Mercoledì 1° giugno alle ore 18.30, inoltre, si terrà il primo dei cinque appuntamenti gratuiti a corredo della mostra: nell’incontro Roma e il cinema Alberto Crespi e Paola De Angelis racconteranno i luoghi del cinema nei film più rappresentativi. Prenotazione su Eventbrite.

Nello spazio AuditoriumGarage del Parco della Musica prosegue fino al 29 giugno la mostra Vittorio Gassman. Il centenario, che rende omaggio al grande attore a cento anni dalla sua nascita. L’esposizione, a cura di Alessandro Nicosia, Diletta d’Andrea Gassmann e Alessandro Gassmann, si articola in quattro sezioni (Teatro, Cinema, Televisione, Poesia e Scrittura) e presenta molti materiali provenienti dall’Archivio Storico Luce, dal Centro Sperimentale di Cinematografia, da prestiti istituzionali e privati dell’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico e dell’Archivio Centrale dello Stato. Orario: da martedì a giovedì ore 12-19; venerdì, sabato, domenica e festivi ore 11-20. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Prosegue fino al 12 giugno , al Palazzo delle Esposizioni, l’edizione 2022 del World Press Photo, la rassegna che porta in mostra le foto finaliste del prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo esistente dal 1955. L’esposizione è ideata dalla World Press Photo Foundation di Amsterdam e organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con 10b Photography. Biglietti su www.palazzoesposizioni.it.

Per l’occasione, e con un supplemento di biglietto, ogni sabato alle ore 16.30 e ogni domenica alle ore 11 si potrà partecipare ad una visita guidata alla mostra a cura di Coopculture (max 25 persone).

È visitabile fino al 4 settembre l’esposizione Il video rende felici. Videoarte in Italia, a cura di Valentina Valentini, allestita in contemporanea nelle sedi di Palazzo delle Esposizioni e Galleria d’Arte Moderna e dedicata alla produzione di videoarte e cinema d’artista in Italia dalla fine degli anni Sessanta al nuovo secolo. Il percorso espositivo si snoda attraverso la molteplice varietà di formati espositivi: video monocanale, installazioni video, multimediali, interattivi, e di apparati volti a ripercorrere il processo produttivo e storico delle opere, ed espone 20 installazioni a cui si aggiungono oltre 300 opere raccolte all’interno di rassegne dedicate, per oltre 80 ore di proiezione e oltre 100 artisti coinvolti. Palazzo delle Esposizioni: domenica, martedì, mercoledì e giovedì ore 10-20, venerdì e sabato ore 10- 22.30; ultimo ingresso un’ora prima. Galleria d’Arte Moderna: dal martedì alla domenica ore 10-18.30; ultimo ingresso alle 18.

Presso la Biblioteca Villino Corsini è disponibile fino al 26 giugno la mostra interattiva e documentaria C’era un grande prato rock dedicata al Festival Pop Rock di Villa Doria Pamphilj che si tenne nel maggio 1972. Un grande raduno musicale che segnò una tappa importante nella storia della musica italiana e la cui riscoperta, a distanza di 50 anni, ha un valore che oltrepassa l’ambito musicale, poiché rivela uno spaccato sociale e culturale dell’Italia di quegli anni. Ideatore del progetto espositivo è Paolo Masini, Presidente dell’associazione Roma BPA – Mamma Roma e i Suoi Figli Migliori. Ingresso gratuito nei seguenti orari: martedì e sabato 10-16, mercoledì 9-17, giovedì 11-17, venerdì 9-15.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che il 5 giugno , prima domenica del mese, torna l’ingresso gratuito per tutti nei Musei di Roma Capitale con possibilità di visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso. Entrata libera anche nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali e ai siti Super con visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino. Fa eccezione alla gratuità la retrospettiva al Museo dell’Ara Pacis dedicata a Robert Doisneau, uno dei padri fondatori della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di strada.

Per tutta l’estate si potrà inoltre fruire della Circo Maximo Experience, l’emozionante visita immersiva, in realtà aumentata e virtuale, del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità, il Circo Massimo. Le visite si svolgeranno con i nuovi orari dal martedì alla domenica dalle ore 17 alle 21 (visita ogni 15 minuti, ultimo ingresso ore 19.50), ad esclusione delle prime domeniche del mese e dei giorni 11 e 12 giugno, 9 e 17 luglio. Biglietti preacquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19) o ancora sul posto e nei Tourist Infopoint.

Per il ciclo Archeologia in Comune, sabato 4 giugno alle ore 11, Simonetta Serra condurrà una visita guidata a Porta Appia, una delle porte più imponenti della cinta delle Mura Aureliane, che nel corso del Medioevo ha preso il nome di Porta San Sebastiano (max 10 partecipanti).

Ancora sabato 4 giugno, alle ore 17, in programma il primo di quattro appuntamenti con le curatrici della mostra Francesco Messina. Novecento contemporaneo, in corso al Casino dei Principi di Villa Torlonia. Chiara Fabi accompagnerà i visitatori, analizzando e illustrando le tematiche dell’esposizione, che riporta all’attenzione del pubblico e degli studiosi la personalità di un artista considerato uno dei maggiori scultori figurativi italiani del secolo scorso.

Martedì 7 giugno alle ore 16.30 al Museo di Roma, nell’ambito del ciclo di conferenze Roma racconta…Educare alle mostre educare alla città, si terrà l’incontro Come si ricorda un cattivo imperatore, a cura di Francesca De Caprariis. L’incontro si potrà seguire in presenza e online sulla piattaforma Google Suite.

Tre gli appuntamenti proposti dal ciclo aMICi martedì 7 giugno : alle ore 16 alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, visita guidata alla mostra in corso Il video rende felici. Videoarte in Italia, a cura di Daniela Vasta con i volontari del Servizio Civile; alle ore 16.30 al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco l’incontro Onorare i defunti nell’Antico Regno. Rilievi funerari egizi della Quarta Dinastia, a cura di Alessandro Di Ludovico; alle ore 17, alla Centrale Montemartini, visita a cura di Serena Guglielmi alla mostra Colori dei Romani.

Per partecipare agli incontri e alle visite guidate è obbligatoria la prenotazione allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Al MACRO proseguono le mostre in corso: fino al 19 giugno The Thinking Body, retrospettiva sulla vita e il lavoro di Cathy Josefowitz (1956-2014) e The Orbzerver, tributo al leggendario musicista e artista Lee Scratch Perry, fino al 28 agosto Cinzia says…, prima grande antologica dedicata a Cinzia Ruggeri (1942-2019), artista, stilista e designer. Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

C’è tempo fino a domenica 5 giugno , presso la Galleria delle Vasche della Pelanda al Mattatoio, per visitare liberamente l’installazione Oblio/Pianto del Muro di Muna Mussie che intende rappresentare la costruzione e la de-costruzione di uno spazio collettivo nel quale ritualizzare la catarsi attraverso l’arte del ricamo, il pianto e il lamento. Mentre, nel padiglione 9B, per Dispositivi sensibili ideato da Angel Moya Garcia, è disponibile fino al 19 giugno , il progetto ad ingresso libero, Periferia dell’agonia di Teresa Margolles, artista visiva che attraverso le sue opere d’arte affronta il tema della violenza che da lunghi anni colpisce il suo paese, il Messico. Tutte le mostre sono visitabili da martedì a domenica ore 11-20.30 (ultimo ingresso).

Nel foyer del Teatro del Lido di Ostia fino al 19 giugno è visitabile la mostra fotografica Oltre il ring. Come la boxe ha cambiato una borgata a cura di Daniele Napolitano che, attraverso le storie di 5 atleti e atlete, racconta la nascita e lo sviluppo di una comunità politica e umana nata intorno alla palestra Popolare del Quarticciolo e di come lo sport possa contribuire a un cambiamento positivo all’interno di una borgata. Ingresso libero da venerdì a domenica ore 17-20. Per l’occasione venerdì 3 giugno alle ore 17 si terrà l’incontro Oltre il ring, lo sport popolare e le borgate durante il quale verrà presentato anche il libro Oltre il ring di Giovanni Cozzupoli con le foto di Daniele Napolitano (Edizioni il Galeone).

CINEMA

Da mercoledì 1° a domenica 5 giugno torna al Nuovo Cinema Aquila l’appuntamento con Fantafestival – Mostra internazionale del film di fantascienza, manifestazione gratuita dedicata al cinema fantastico, a cura di Magnifica Ossessione, vincitrice dell’avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022.

L’edizione di quest’anno, la 42ma, propone un ricco programma di proiezioni – circa 40 – anteprime esclusive e incontri con ospiti. Un’occasione unica per scoprire film inediti e autori emergenti, ma anche per rivedere i classici che hanno segnato il nostro immaginario di spettatori. La rassegna di quest’anno sarà dedicata alla memoria di Michele De Angelis, co-direttore artistico e figura eclettica di cineasta, restauratore, distributore internazionale e organizzatore culturale, scomparso prematuramente nell’ottobre scorso. Inoltre, fra gli ospiti ci sarà Roberto De Feo, giovane autore di The Nest (2019) e A Classic Horror Story (2021) che chiuderà la manifestazione con un incontro nella serata finale del 5 giugno , a margine della proiezione del suo ultimo film. Questi invece i titoli in concorso: The Day I Found a Girl in the Trash diretto da Michał Krzywicki ( mercoledì 1° giugno alle 17 in anteprima italiana, alla presenza del regista e dell’attrice Dagmara Brodziak), Dead Bride di Francesco Picone ( giovedì 2 giugno alle 17 in anteprima assoluta, alla presenza del regista), 2551.01 di Norbert Pfaffenbichler ( venerdì 3 giugno , alle 17 in anteprima italiana) e Knocking di Frida Kempff ( sabato 4 giugno alle 17 in anteprima italiana).

Prevista inoltre una retrospettiva dedicata alla rappresentazione di una nuova femminilità non omologata nel cinema internazionale degli anni ’70 e un focus sul rapporto fra musica e cinema fantastico, in particolare con le proiezioni di Heavy Metal di Gerald Potterton ( 2 giugno ore 19), The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman ( 3 giugno ore 21) e Il fantasma del palcoscenico di Brian De Palma ( 4 giugno dalle ore 21, dopo la proiezione di 14 di Michele De Angelis). Il programma completo e le modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale: http://www.fanta-festival.it

La Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni è pronta ad ospitare il pubblico per una due giorni in compagnia dei lavori di Alberto Grifi, nell’ambito della mostra Il video rende felici. Videoarte in Italia. Sabato 4 giugno alle 11 e alle 16 verranno proiettati No stop Grammatica del 1966 e Transfert per kamera verso Virulentia del 1967, mentre domenica 5 giugno , sempre alle 11 e alle 16, in programma le proiezioni di Autoritratto Auschwitz del 1967 e Orgonauti, evviva! del 1968.

Per tutte le proiezioni ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria sul sito www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima.

Alla Casa del Cinema di Villa Borghese si continua con l’ormai consueto appuntamento del lunedì in compagnia della rassegna RHV 20 02-22, dedicata ai vent’anni di RIPLEY’S HOME. È in arrivo il 6 giugno prossimo alle ore 20.30 la proiezione del film Drug War di Johnnie To. Fino al 3 luglio , infine, si potrà visitare la mostra The Cinema Investigation. Un’indagine fotografica tra Roma e Londra, personale di Francesco Zavattari a cura di Giorgio Gosetti, organizzata da Casa del Cinema in collaborazione con The Cinema Museum di Londra. Esposte oltre trecento fra fotografie e appunti originali per “indagare” luoghi e persone coinvolte in un progetto sviluppato in più di due anni (ingresso libero, tutti i giorni ore 10-20).

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli appuntamenti in programma presso le sedi della rete dell’Istituzione Biblioteche di Roma si segnala che presso la terrazza della Biblioteca Villino Corsini, venerdì 3 giugno dalle ore 17.30, nell’ambito dell’evento C’era un grande prato rock si terrà l’incontro 1972-2022. Dal Festival Pop di Villa Pamphili a «Prog Italia». La vitalità del rock progressivo raccontata dalla rivista «Prog Italia», e verrà presentato il libro a cura di Paolo Carnelli Van der Graaf Generator. Behind & Beyond. Le storie dietro le copertine (Iacobellieditore, 2022) con Guido Bellachioma (direttore “Prog Italia”), Gianni Nocenzi (Banco del Mutuo Soccorso), Jenny Sorrenti (Saint Just), Pericle Sponzilli (Reale Accademia di Musica), Carlo Bordini (Cammello Buck). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info sul sito www.ceraungrandepratorock.it o scrivendo alla mail ceraungrandepratorock@romabpa.it.

Martedì 7 giugno in programma due appuntamenti: alle ore 17 presso la Biblioteca Enzo Tortora, l’incontro Piantiamola! Coltivare l’amicizia con gli alberi. Storie – strumenti – proposte. Presentazione del numero 133 della rivista LIBER organizzato dal Servizio Intercultura delle Biblioteche di Roma e LIBER. Intervengono: Vinicio Ongini, Stefania Scaglione, Renato De Luca, Silvia Cipriani, coordina Ilaria Tagliaferri (per info: 06.45460314 – info@romamultietnica.it), mentre alle ore 18 presso la Casa delle Letterature la presentazione del libro Volevo essere Madame Bovary di Anilda Ibrahimi (Einaudi, 2022). Con l’autrice interviene Sabina Minardi. Prenotazione obbligatoria: casadelleletterature@bibliotechediroma.it

KIDS

Tra gli appuntamenti dedicati dall’Istituzione Biblioteche di Roma a bambini e ragazzi, l unedì 6 giugno alle ore 17.30 alla Biblioteca Penazzato ultimo incontro con le letture ad alta voce di Un gelato gusto libro, rivolto alle famiglie per promuovere la lettura condivisa attraverso il gioco. Per bambini dai 5 anni in su (prenotazione obbligatoria: 06.45460530/31 – ill.penazzato@bibliotechediroma.it). Martedì 7 giugno alle ore 17 presso la Biblioteca Rugantino appuntamento con C’era una volta, letture ad alta voce e laboratori creativi per bambini di 5-9 anni (prenotazione: 06.45460591 – ill.rugantino@bibliotechediroma.it) mentre alla Biblioteca Goffredo Mameli, sempre alle ore 17 per il ciclo Ti leggo una storia, si terranno letture a bassa voce per bambini da 0 a 3 anni. Prenotazione: 06.45460541 – ill.goffredomameli@bibliotechediroma.it

Al Palazzo delle Esposizioni, nell’ambito della mostra Il video rende felici. Videoarte in città, si terrà domenica 5 giugno alle 11, Dialoghi silenziosi, una visita guidata bilingue (italiano e LIS) rivolta a famiglie con bambine e bambini dai 5 anni in su (gratuita con prenotazione obbligatoria laboratoriodarte@palexpo.it). Per le famiglie con bambini da 1 a 3 anni sarà, invece, Non è mai troppo presto, il laboratorio con letture in programma martedì 7 giugno dalle 17.30 nell’ambito della mostra Guardare è un gioco. I libri fotografici di Tana Hoban. Libri da guardare, toccare, esplorare e prime esperienze di laboratorio per i più piccoli da condividere con mamma, papà, nonni e zii (laboratorio a pagamento con prenotazione obbligatoria: laboratoriodarte@palexpo.it).