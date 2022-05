Weekend all’insegna della prevenzione con il camper della Asl di Frosinone che stazionerà a Piglio e Sora e proseguirà la campagna di screening oncologico itinerante per la prevenzione dei tumori della mammella, cervice uterina e colon retto.

Le info e i dettagli

Il “Truck della Prevenzione” sarà presente venerdì 3 giugno, a Piglio in Via Circonvallazione (piazzale antistante la scuola Ottaviano Bottini) dalle 9.00 alle 17.30 e, con lo stesso orario, domenica 5 giugno a Sora in Piazza San Rocco, nel contesto della “Giornata della Salute”.

Chi può accedere e come

L’accesso per la tappa di Piglio è libero in ordine di arrivo. A Sora, invece, accede chi si è già prenotato nei giorni scorsi.

Verranno effettuate un massimo di 35 mammografie per le donne tra i 50 e i 74 anni che non abbiano eseguito la mammografia nei 24 mesi precedenti. L’orario per queste prestazioni è dalle 9.00 – 17.30.

Verranno, inoltre, effettuate le prenotazioni per gli screening cervice uterina: Pap test alle donne tra i 25-29 anni, HPV test alle donne tra i 25 ed i 64 anni. L’orario per il Pap test è invece dalle 9.00 alle 12.30.

Verranno distribuiti i kit per la ricerca del sangue occulto fecale, test di screening per i tumori del colon retto, alle donne e agli uomini di età compresa tra i 50 e i 74 anni nella fascia oraria che va dalle 9.00 alle 17.30.

La Giornata della Salute

A Sora, il camper della prevenzione, come detto, si inserisce nel contesto della II edizione della “Giornata della Salute” che si terrà domenica 5 giugno nel Rione San Rocco.Gli specialisti dell’Ospedale SS. Trinità, effettueranno visite mediche gratuite e consulenze per coloro che si sono già prenotati.La giornata, patrocinata dalla Asl, è organizzata dall’associazione “Noi per San Rocco” e vedrà anche la partecipazione di “Iniziativa Donne” che raccoglierà trecce di capelli per realizzare parrucche da donare al reparto di Oncologia del nosocomio sorano.