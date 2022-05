Roma, sorpreso con 8 panetti di hashish: arrestato pusher 16enne

I Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, hanno arrestato un 16enne romano, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma, arrestato pusher 16enne

Durante un servizio di pattuglia, in zona Selva Candida, i Carabinieri hanno notato un atteggiamento sospetto da parte del ragazzo, il quale, fermato in strada, è stato fin da subito insofferente e restio al controllo. In una busta che portava con sé, i Carabinieri hanno rinvenuto 4,210 kg di hashish divisi in 8 panetti. La droga e il materiale sono stati sequestrati mentre il minore è stato arrestato è tradotto presso l’Istituto di pena minorile di via Virginia Agnelli.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui il minore indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.