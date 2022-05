A causa di un incidente all’altezza dello svincolo di Castel Romano (km 23,500), si registra traffico rallentato con code sulla strada statale 148 “Pontina” tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti due veicoli.

La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla sola corsia di sorpasso per consentire la rimozione dei mezzi incidentati. La rampa per Via Laurentina è temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Riaperta al traffico anche la corsia di marcia sulla statale Pontina. In corso il deflusso delle code causa incidente all’altezza dello svincolo di Castel Romano (RM)