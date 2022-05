Nelle ultime 72 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una serie di blitz antidroga nella Capitale che hanno portato all’arresto di 7 persone.

Ecco tutti i dettagli

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante, in largo di Villa Peretti, hanno arrestato un cittadino algerino di 35 anni, nella Capitale senza fissa dimora e incensurato, sorpreso mentre cedeva ad un acquirente, successivamente identificato e segnalato, un involucro contenente marijuana e hashish. A seguito della perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 14 g di hashish e 5 g di marijuana, già suddivisi in dosi, e la somma contante di 450 euro, ritenuto provento dello spaccio.

In via Laurentina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma E.U.R. hanno arrestato un ragazzo romano di 23 anni, sorpreso durante un controllo mentre si trovava in auto con 345 g di marijuana.

I Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un romano di 27 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, notato in atteggiamento sospetto mentre si stava aggirando nei pressi del portone della sua abitazione di via Ricaldone. Durante il controllo, esteso anche all’appartamento dove vive, i militari hanno sequestrato 10 g di cocaina nascosti nella tasca di un accappatoio, e la somma di 6.150 € in contanti ritenuto provento della sua illecita attività.

In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un uomo, romano di 38 anni, con precedenti, “pizzicato” con 11 dosi di cocaina pronte per essere smerciate e di 580 € probabile frutto dell’attività illecita.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino del Gambia di 28 anni e un romano di 44 anni, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine. Il romano, in via Giuseppe Toraldo, aveva appena ricevuto dalle mani del 28enne un involucro termosaldato contenente circa 4 g di eroina, ma la trattativa è saltata a causa dell’intervento dei militari.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno arrestato un romano di 23 anni, con precedenti, che visto aggirarsi in strada in atteggiamento guardingo, è stato controllato e trovato in possesso di una decina di grammi tra hashish, marijuana e cocaina.

Tutti gli arresti sono stati convalidati. Al momento ci si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.