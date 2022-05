Nella serata di ieri, nel quartiere Prenestino ed in particolare nei quartieri di Centocelle, La Rustica, e Tor Sapienza, sono stati predisposti dei servizi straordinari c.d. “MAXIMOD” mirati alla prevenzione e repressione dei reati predatori in genere, allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti ed ai controlli negli esercizi commerciali.

La vicenda

I servizi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, con la collaborazione degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico e dei colleghi dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara.

Sono stati effettuati 3 posti di controllo durante i quali gli agenti hanno identificato 70 persone di cui 40 cittadini stranieri e 12 con precedenti di polizia e 14 veicoli.

Due i bar controllati: il primo in viale della Primavera e l’altro in piazza delle Gardenie, entrambi sanzionati amministrativamente per complessivi 2.032 euro.

L’attenzione degli agenti si è concentrata anche su via Palmiro Togliatti, nel tratto in cui si riscontra l’abituale presenza di prostitute: 18 le infrazioni al Regolamento di Polizia Urbana riscontrate ed elevate altrettante sanzioni a carico di persone dedite all’attività di meritricio