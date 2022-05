Centro Commerciale Porte di Roma: black out. In tilt aria condizionata e scale mobili

Giornata di passione oggi per gli utenti che si sono recati al centro commerciale Porta di Roma. Il Codacons sta ricevendo da questo pomeriggio segnalazioni dei consumatori presenti presso la struttura, in base alle quali il centro commerciale sarebbe interessato in queste ore da un black out tecnico che avrebbe mandato in tilt alcuni servizi, come l’aria condizionata e le scale mobili.

PORTA DI ROMA, UTENTI SEGNALANO DISAGI. BLACK OUT ELETTRICO MANDA IN TILT ARIA CONDIZIONATA E SCALE MOBILI

In base alle segnalazioni ricevute – spiega il Codacons – vi sarebbero diversi disagi presso il centro commerciale, dovuti soprattutto al caldo insopportabile e al mancato ricambio d’aria legato al sistema di areazione dei locali non in funzione. Anche le scale mobili sarebbero fuori uso così come l’illuminazione al di fuori dei negozi.

Chiediamo spiegazioni alla società che gestisce il centro Porta di Roma, al fine di capire cosa stia accadendo presso la struttura e perché il centro non sia stato chiuso a seguito del black-out, considerato che il mancato ricambio d’aria potrebbe avere conseguenze sul fronte della salute e dei contagi da Covid – conclude il Codacons.