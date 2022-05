Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Persisteranno le alte temperature? Scopriamolo insieme.

Previsioni meteo 30-31 maggio nella città di Roma e in provincia

Lunedì 30 maggio: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3598m.

Martedì 31 maggio: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3865m. Non è stata riportata alcuna allerta meteo.

Previsioni meteo 30-31 maggio a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 30 maggio: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3648m.

Martedì 31 maggio: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3865m. Nessuna allerta meteo riportata.

Foto di repertorio