Un incendio avvenuto ad Ardea, poco, fa ha costretto i vigili del fuoco a intervenire per sedare le fiamme ed evacuare le famiglie che si trovavano nelle zone limitrofe al rogo.

Rifiuti, per lo più tossici, e sterpaglie sono andate in fiamme in via dei Colli Marini, zona Salzare. Area boschiva lambita dalle fiamme, e per motivi precauzionali due famiglie del posto sono state evacuate. Potrebbero seguire aggiornamenti.

FOTO DI REPERTORIO