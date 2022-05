A seguito di uno dei consueti controlli svolti dalla Polizia Locale per la tutela della salute dei consumatori e il rispetto alle regole in tema di sicurezza alimentare, le pattuglie del XV Gruppo Cassia hanno posto sotto sequestro un esercizio, in zona Cassia, a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate durante le verifiche in atto nel territorio del XV Municipio.

Leggi anche – Caporalato a Roma: 39enne gestiva rete di lavoratori irregolari tramite società di facciata

All’interno gli agenti hanno trovato cibi in cattivo stato di conservazione, in alcuni casi anche scaduti, nonché prodotti privi dell’indicazione su provenienza e tracciabilità e piani cottura sporchi, su cui sono stati trovati alimenti, posizionati in modo promiscuo insieme ad alcuni attrezzi e materiali edili tra cui vernici e solventi. Le pessime condizioni rilevate hanno reso necessario il sequestro immediato dell’intera struttura, al fine di salvaguardare la salute degli avventori.

Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso, anche con coinvolgimento del personale della ASL per i successivi provvedimenti del caso.