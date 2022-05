Paura su via Salaria per un bus in fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco

Ennesimo incendio di bus a Roma questa mattina, 27 maggio 2022: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco su Via Salaria, località Settebagni. Danneggiate dalle fiamme anche altre due auto in sosta.

Salaria bus in fiamme: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Due squadre di Vigili del Fuoco, la 6A e l’AB10, sono intervenute in via Salaria, altezza Settebagni, per un incendio di autobus della linea TPL. Sono rimaste danneggiate anche due autovetture private.

Stando a quanto testimoniato dai Vigili del Fuoco intervenuti, non ci sono stati feriti.

In foto il bus in fiamme