Siti di incontri, cose da fare per avere successo

Guardandosi indietro a partire dalla comparsa del web, il tempo scorre più veloce di quanto si possa immaginare: ad esempio il primo sito di incontri in stile moderno compirà presto trent’anni (Match.com). Un altro esempio è Tinder. La stessa Tinder è stata lanciata a settembre 2012, ovvero 10 anni fa.

Anche molti altri siti del settore sono tutt’altro che nuovi. Ad esempio, Badoo esiste dal 2006, Bumble dal 2014 ed eHarmony dall’agosto 2000: il formato degli appuntamenti online è tutt’altro che un fenomeno nuovo. Essendo questo formato disponibile da così tanti anni, gli utenti di Internet dovrebbero conoscerlo a fondo e usarlo al massimo. Tuttavia, continuano a commettere errori comuni. È di questi errori che vogliamo parlare oggi e allo stesso tempo spiegare come evitarli.

I 9 errori più comuni commessi dagli utenti sui siti di incontri nel 2022

Errore #1. Foto del profilo: il solito selfie con il telefono

Molte persone pensano che un’immagine del genere sia abbastanza adatta per un sito di incontri: ciò non è del tutto corretto. Sì, una foto del genere può essere abbastanza naturale e vivace, ma ci sono delle sfumature: innanzitutto, le fotocamere di molti smartphone hanno un effetto di bellezza che cambia notevolmente il proprio aspetto. In secondo luogo, nella foto viene posizionato solo il proprio viso, che, in linea di principio, non dà un’idea corretta dell’aspetto. I ritratti a mezzo busto e le foto a figura intera sono molto più adatti.

Errore #2. Si parla di pandemia e in generale di fenomeni negativi

Le persone sui siti e app di incontri hanno già abbastanza problemi e parlando di situazioni negative, si peggiora solo la situazione. A nessuno piace avere a che fare con i fatalisti e coloro che sono costantemente negativi. Cercare di essere positivi e discutere argomenti più piacevoli per far sì che la comunicazione andrà molto meglio.

Errore #3. Troppo utilizzo del gergo nel parlare

La comunicazione su Internet è diversa dal dialogo dal vivo: questo è un dato di fatto. A volte può essere difficile lasciarsi andare all’uso di parole gergali, frasi, emoji, GIF e simili, ma, nella maggior parte dei casi rovinano solo la comunicazione. Soprattutto se sono troppi. Non c’è niente di sbagliato nell’usare il gergo di Internet ma con moderazione, senza eccessi.

Errore #4. Tentativi di far passare un’immagine diversa di sé

Su Internet, è molto facile creare l’immagine di una persona ricca e di successo, un vero maestro della vita. Molti riescono persino a mantenere questa immagine a lungo. Ma prima o poi la verità viene a galla e più a lungo si è interpretato quel ruolo, peggio è. Alla fine si sta ingannando sè stessi prima di tutto. Non si può parlare di nuove conoscenze e relazioni durature se iniziano con un vero e proprio inganno.

Errore #5. Riluttanza ad andare oltre il sito di incontri

Milioni di persone in tutto il mondo sono sicure che i siti e le app di incontri siano quasi le uniche piattaforme in cui puoi incontrare altre persone, fare nuove amicizie e cercare l’anima gemella. Questa è un’opinione errata. Come minimo consigliamo di utilizzare le roulette di chat video. Chat roulette è un sito o un’applicazione il cui principio è connettere utenti in modo casuale tramite collegamento video. Questa è un’ottima alternativa alle classiche app di appuntamenti che possono far risparmiare un bel po’ di tempo e fatica. Tra le più interessanti video chat roulette possiamo citare chatroulette.com, monkey.cool e videochat-it.com.

Errore #6. Il desiderio di affrettare le cose comunicando nella roulette della chat video o su un sito di incontri

Correre negli appuntamenti online non è una buona cosa. Molte persone cercano di spostare la comunicazione da online al faccia a faccia il prima possibile. Non sembra abbiano tempo per conoscere a dovere l’interlocutore, ma sono già pronte ad avere un appuntamento con loro e incontrarsi nella vita reale. Più a fondo si conosce il proprio interlocutore online, meno rischi ci saranno di rimanere delusi nella vita reale. Ora, è anche vero che con l’avvento dei vaccini per il Covid-19 e l’allentamento delle restrizioni di quarantena, le persone stanno cercando di sopperire alla mancanza di comunicazione dal vivo, motivo per cui decidono di velocizzare le cose. Il consiglio è quello di essere più consapevoli e di non avere fretta. Non ce n’è motivo.

Errore #7. Utilizzando solo i servizi di web dating più conosciuti

Una persona che non ha esperienza nell’utilizzo di siti di incontri farà la scelta più ovvia: puntare sul servizio con il maggior numero di utenti. Tra i siti di incontri e le app, è probabile che questo sia Tinder e Badoo e tra le roulette di chat video – Omegle o ChatRoulette. Il consiglio è di non concentrarsi solo sul numero di utenti di tali servizi. Quantità non significa qualità. Spesso, su un sito con un pubblico più ristretto, è più facile trovare nuovi amici e l’anima gemella. Soprattutto se si tratta di una piattaforma di nicchia realizzata per gli interessi di un particolare gruppo di persone. Ad esempio, vegetariani, amanti degli animali o cristiani religiosi.

Errore #8. Profilo con poche informazioni importanti

Potrebbe sembrare che ancora una volta non si abbia bisogno di parlare di sè stessi su un sito di incontri: non ci sarà interlocutore se non ci sono informazioni nel profilo. Raccontare di sè stessi, dei propri interessi e hobby, condividere le proprie emozioni ed esperienze. Questo è l’unico modo per suscitare l’interesse di altre persone e dimostrare di essere una persona poliedrica e interessante. Se invece non si ha assolutamente il tempo e la voglia di compilare i dati del profilo, la propria scelta è chat roulette. Qui, la registrazione e la compilazione di un profilo non sono affatto necessarie o richiedono un tempo minimo. Un paio di clic e si sta già parlando con una persona per la prima volta nella propria vita.

Errore #9. L’approccio “passivo” agli appuntamenti online

Non si dovrebbe aspettare che un atteggiamento passivo sui siti di incontri dia dei risultati positivi. Se si è realmente concentrati sulla ricerca di nuovi amici o dell’anima gemella, servirà uno sforzo: essere attivo, compilare tutti i campi obbligatori sul sito di incontri, caricare e aggiornare le Informazioni. Esplorare i profili di altri utenti, cercare quelli più adatti, non aver paura di scrivere prima. Solo in questo modo si potranno ottenere risultati.

Riassumendo: è possibile eliminare completamente tutti gli errori?

Ogni errore, in qualsiasi campo, è un’esperienza, ma è impossibile non farne. Quelli elencati sono solo alcuni dei più comuni: sui siti di incontri gli errori sono all’ordine del Giorno. Non esiste un algoritmo di incontri online corretto ed efficace al 100%, dipende tutto da come ci si approccia a questi portali.