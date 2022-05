Come viene riportato da Circuito Lavoro, è online un’occasione per trovare un’occupazione stabile grazie al concorso Città Metropolitana di Roma per funzionari tecnici al quale è possibile partecipare entro il 16 giugno. Si tratta quindi di una selezione decisamente importante per chi è in possesso di laurea in specifiche discipline indicate sul bando di concorso a cui sarà possibile accedere nel corso dell’articolo. Di seguito ecco maggiori informazioni su questa selezione.

Requisiti necessari

cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o altre categorie indicate sul bando

età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite d’età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici

inclusione nell’elettorato politico attivo

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione […] o decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso […]

assenza […] di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale[…]

idoneità fisica all’impiego

i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo

patente di categoria B in corso di validità

conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi

La selezione

Il concorso prevedrà una sola prova d’esame scritta che verterà su materie elencate sul bando (allegato di seguito).

Come candidarsi

Potrete inoltrare la domanda attraverso la specifica piattaforma a cui potrete accedere però tramite SPID. Potrete trovare maggiori informazioni sul bando ufficiale.