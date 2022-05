Assistenza sanitaria a domicilio a Roma? Le zone coperte da Con Voi

Cerchi un medico a domicilio a Roma? Con Voi è il servizio di assistenza domiciliare che fa proprio al caso tuo.

Creato dai professionisti del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, nasce con lo scopo di rispondere alla crescente richiesta di prestazioni mediche e infermieristiche a domicilio nella città metropolitana di Roma.

Il team interno di medici e infermieri della Fondazione lavora senza sosta per garantire un’assistenza sanitaria di alto livello direttamente a casa del paziente e con brevi tempi di attesa.

Con Voi si occupa di tutte le attività necessarie a fornire supporto privato ai pazienti, con visite specialistiche e attività infermieristiche. Grazie alla competenza della sua équipe medica riesce a garantire terapie sempre all’avanguardia nel settore.

È possibile prenotare uno dei servizi offerti dagli esperti del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico chiamando il call-center al numero 06 22 541 77 88 oppure direttamente online sul sito web della fondazione.

I servizi offerti da Con Voi

I trattamenti di assistenza e cura domiciliare di Con Voi sono pensati per pazienti fragili, in riabilitazione post-chirurgica e post-operatoria e per pazienti cronici o con disabilità. La visita viene effettuata in ambito domiciliare. Non si tratta però di un servizio sostitutivo del Pronto Soccorso, perché Con Voi non interviene nei casi emergenziali.

I servizi erogati dal team del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico sono:

Visite specialistiche : offerte in tutto il territorio urbano di Roma, senza limiti di zona, da uno staff medico multidisciplinare. Non importa che sia un controllo periodico o dovuto a una necessità contingente, i professionisti di Con Voi assistono i pazienti con cura e attenzione.

: offerte in tutto il territorio urbano di Roma, senza limiti di zona, da uno staff medico multidisciplinare. Non importa che sia un controllo periodico o dovuto a una necessità contingente, i professionisti di Con Voi assistono i pazienti con cura e attenzione. Prestazioni infermieristiche: di supporto per pazienti disabili, anziani o in riabilitazione post-operatorio.

Tutti i servizi offerti vengono personalizzati in base alle esigenze dei pazienti e alle loro patologie. Infatti, i giorni e gli orari per l’erogazione dell’assistenza vengono concordati con le famiglie e i pazienti in modo da garantirgli la massima flessibilità. Così facendo è possibile assicurare la continuità dei servizi e delle terapie.

Le zone servite dal servizio domiciliare della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Le visite specialistiche dei medici di Con Voi vengono effettuate in tutta la città di Roma, senza alcun limite di zona. Le prestazioni infermieristiche hanno un’area più circoscritta. Sono infatti coperti da questi servizi tutti i distretti della zona dell’Asl 2 e alcuni dell’Asl 1. In particolare, quest’ultimi sono: Flaminio, Nomentano, Parioli, Pinciano, Prati, Salario, Trastevere e Trieste.