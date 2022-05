Non ce l’ha fatta Claudia Pellettieri: la giovane avvocatessa, di soli 37 anni, è venuta a mancare a causa di una terribile malattia.

Lutto al Foro per la scomparsa della giovane avvocatessa Claudia Pellettieri

Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa della giovane avvocatessa. La notizia della sua dipartita è stata data ieri, 25 maggio 2022, dalla Camera Penale di Roma, con questo messaggio: “Ci ha lasciato prematuramente Claudia Pellettieri una giovane penalista del nostro foro che non era iscritta alla Camera Penale ma era conosciuta molto tra i colleghi e apprezzata per l’impegno, l’entusiasmo e lo spirito con cui si dedicava alla professione.

Nonostante la terribile malattia che l’ha portata via, la sua presenza in Tribunale è stata costante fino all’ultimo, e sempre in prima linea nelle udienze e nella difesa d’ufficio che seguiva con passione e grande senso di responsabilità. Ci stringiamo con affetto all’incolmabile dolore dei suoi cari esprimendo il più sentito cordoglio.”

I funerali si sono tenuti questa mattina, 26 maggio 2022, alle 10:00, nella parrocchia dei Santi Gioacchino e Anna, in viale Bruno Rizzieri, a Cinecittà, il quartiere di Claudia.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore di tutti i suoi cari.