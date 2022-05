Fare Verde Fiuggi: 24 maggio, Giornata europea dei parchi

Di seguito, il comunicato stampa di Fare Verde Fiuggi.

Fare Verde Fiuggi, la Giornata europea dei Parchi

In data 24 maggio 2002 abbiamo realizzato un altro dei nostri sogni, lo svolgimento della terza tappa della nostra Campagna Ambientale “Ascoltando il Canto degli Uccelli”.

Abbiamo avuto il piacere di poter trasmettere le nostre conoscenze ed esperienze ambientali, agli alunni della scuola dell’istituto comprensivo di Guarcino e Trivigliano oltre, agli altri partecipanti ed amanti della Natura.

Durante il percorso a piedi, che si è svolto a partire dal Centro Sportivo di Fiuggi sino a raggiungere le prossimità della Garzaia (luogo di nidificazione degli Ardeidi), è stato possibile, grazie alla collaborazione della carissima Cinzia Zanier (operatrice olistica), effettuare delle tappe guidando i ragazzi negli esercizi di consapevolezza del momento presente.

Oltre a ciò, è stata preziosa la presenza anche delle nostre perle a sorpresa, due magnifiche ragazze di madre lingua inglese che hanno instaurato un rapporto simpatico e costruttivo tramite lo scambio delle loro emozioni con i ragazzi. Il tutto reso semplice grazie alla capacità di una delle due inglesine di tradurre, parlando perfettamente la lingua italiana.

Non sono mancate le nostre note ambientali che sono state necessarie per far notare ai ragazzi alcune delle azioni da non praticare, e piuttosto, farne uso per chi le dovesse compiere; mentre, per gli adulti presenti vi è stato modo di approfondirle ulteriormente e farne oggetto di successiva discussione, confronto e progetti per il futuro.

Giunti nei pressi della Garzaia, dove li attendeva la prima postazione di avvistamento dell’avifauna creata dai volontari della Fare Verde Gruppo Fiuggi per l’occasione, leggere emozioni e stupore nei loro sguardi, è stata per noi, immensa gioia. Per loro è stata una vera sorpresa vedere i nidi di Airone con all’interno i giovani pulli. Non conoscevano l’esistenza di questo luogo, anche se, sotto la punta del loro naso.

Il dott. Ermanno De Pisi, ornitologo e squisita persona con la quale da tempo collaboriamo, e che proprio in questo anno ha aggiornato con la pubblicazione sulla rivista ornitologica U.D.I. la nuova specie dell’Airone Guardabuoi che diventa Stanziale dal 2021 nella Riserva Naturale di Canterno, è stato sommerso dalle domande che i ragazzi, incuriositi, gli hanno rivolto proprio su queste meravigliose creature.

Prima di riprendere il viaggio verso la tappa finale sul belvedere del Lago nei pressi dell’agriturismo “Le Terrazze sul Lago”, l’operatrice olistica ha fatto provare ai ragazzi l’emozione dell’abbraccio con gli alberi.

Giunti al belvedere, i ragazzi, in libertà, si sono dedicati ai loro piaceri ricreativi. In ultimo, dopo aver rinfrescato i ragazzi con un gustoso gelato ed offerto anche un piccolo gadget ricordo, la giornata si è conclusa felicemente.

Ora non ci resta che attendere di riceve da parte del Dirigente Scolastico le impressioni che i ragazzi contestualizzeranno attraverso i loro temi. Ne faremo tesoro per programmare una prossima giornata e soprattutto per illuminarci su quale è stato il valore del nostro impegno, e come miglioralo per aiutare i ragazzi a costruire un futuro in sintonia con Madre Natura.

Queste che seguono sono alcune delle immagini catturate nella giornata.

Un sentito grazie a tutti i ragazzi ed il resto dei partecipanti, senza dimenticare coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa splendida Giornata.

Foto e info sul sito di Fare Verde Fiuggi