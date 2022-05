Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto sul fosso Sacco e SS6 Casilina, rimarrà chiusa per una notte la stazione di Colleferro.

A1, chiusa per una notte la stazione di Colleferro

Per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 maggio, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valmontone.

