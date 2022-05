A causa di un incidente stradale, il transito è temporaneamente interdetto lungo la statale 2 “Cassia”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 20,500 a Roma in località “La Storta”.

L’incidente avvenuto oggi

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti un mezzo pesante ed una moto causando il ferimento di una persona.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Potrebbe seguire aggiornamenti in caso di novità a breve.

Foto di repertorio