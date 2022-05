Frosinone, sospensione idrica venerdì 27 maggio: le info

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Madonna della Neve, venerdì 27 maggio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Frosinone.

I dettagli

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via Tiburtina,

via Lago di Como,

via Lago di Garda,

via Lago Maggiore,

via Marco Vipsanio Agrippa,

via dei Maestri del Lavoro.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti. Acea Ato 5 si scusa per il disagio.

Foto di repertorio