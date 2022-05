Dalle ore 16.15 circa la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato per incendio di appartamento in Via Agostino Richelmy, 8 squadre oltre al Carro Teli , funzionario di guardia e Capo turno provinciale.

L’incendio ha coinvolto al momento due piani di una palazzina di sei.

L’intervento è tutt’ora in corso, al momento alcuni inquilini sono stati soccorsi con l’autoscala e messi in luogo sicuro. 118, Italgas, Acea e Polizia di stato sul posto. Durante le operazioni di spegnimento

una persona, probabilmente allettata, è stata trovata deceduta.