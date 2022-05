VAIOLO DA SCIMMIE: D’AMATO, ‘DA SPALLANZANI CONFERMA QUARTO CASO AD AREZZO’

NUOVO CASO SEMPRE CON LINK DA CANARIE

“Dall’Istituto Spallanzani ho ricevuto la conferma di un quarto caso preso in carico ad Arezzo con un link di un viaggio alle Canarie. Finora i casi posti in isolamento nel Lazio sono 15 mentre i ricoverati allo Spallanzani rimangono 3 in buone condizioni cliniche”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.