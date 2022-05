La Città dei Papi piange la prematura scomparsa di Teresa Neri, venuta a mancare a soli 49 anni a causa di una terribile malattia. La donna è venuta a mancare nella giornata di ieri, 22 maggio 2022, in una struttura specializzata a Roma.

Laureata in Legge, di origini calabresi e ad Anagni da oltre 20 anni, la signora Neri era stata per diversi anni responsabile del personale delle cooperative all’interno del convitto INPS “Principe di Piemonte” di Anagni ed era impegnata sia in ambito sociale che in quello politico.

Il cordoglio del sindaco Natalia

“La nostra comunità oggi è triste e più povera. Ha lasciato questa vita terrena, Teresa Neri, una persona speciale, una grande donna, mamma, professionista e attivista politica. Con il suo naturale sorriso ha sempre dispensato consigli e attenzioni per la nostra comunità, che da tanti anni l’aveva ben accolta.

Come sindaco cercherò di seguire i suoi preziosi consigli, dispensati in tante conversazioni che gelosamente conserverò dentro il mio cuore. Come amico dico grazie a lei per avermi donato la sua amicizia, la sua stima e il suo tempo con me.

Riposa in pace Teresa, la Città di Anagni non ti dimenticherà”, scrive tramite un post Facebook il sindaco di Anagni, Daniele Natalia.

Foto di repertorio