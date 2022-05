Torre Maura, violenta lite tra coinquilini finisce a coltellate: grave un 33enne

Violenta lite fra due coinquilini nel tardo pomeriggio di ieri, 22 maggio 2022, in via delle Allodole a Roma: grave un 33enne.

Violenta rissa fra coinquilini: accoltellato 33enne

Per motivi ancora da accertare, una violenta lite tra due coinquilini, di 32 e 33 anni, per poco non è finita in tragedia: durante l’accesa discussione, infatti, il 32enne ha accoltellato il suo rivale.

Il 33enne è stato prima portato al Casilino e poi trasferito al Policlinico Umberto I, dove si trova tuttora. Intervenuta sul posto la Polizia di Stato, che ha arrestato il 32enne per tentato omicidio.

Al momento sono ancora in corso le indagini per ricostruire con esattezza quanto successo.

Foto di repertorio