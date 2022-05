E’ stata rilevata una nuova campagna malspam volta alla distribuzione del noto malware Emotet verso organizzazioni italiane.

Il messaggio si presenta come una e-mail di risposta ad una discussione già avviata dalla vittima (c.d. thread) e contiene un allegato malevolo, sotto forma di file in formato compresso protetto da password.

Si consiglia di:

Diffidare da comunicazioni inattese;

Impostare una regola che blocchi le e-mail con allegati di tipo archivio compresso con capacità inferiore a 70 KB;

Implementare ove non presenti sistemi anti-phishing;

non aprire mail che provengono da mittenti sconosciuti, non sono attese o, comunque, hanno un carattere di anormalità;

non aprire allegati se non si è certi della loro origine;

non cliccare su link presenti nella mail, se non si è certi della provenienza;

non eseguire file allegati alle mail se non si è certi della loro provenienza;

non eseguire macro presenti in file allegati nella mail se non si è certi della provenienza;

in caso di sospetti, prima di aprirla, accertarsi con il mittente sull’effettivo invio della mail.

Per informazioni o segnalazioni www.commissariatodips.it