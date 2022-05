Su Welcome to Favelas è apparso un video, che è finito poi in mano alle forze dell’Ordine, che mostra due persone che entrano in una fontana storica di Roma, nel quartiere Trastevere.

Roma, coppia entra nella fontana storica di Trastevere: lei si depila e lui beve vino in boxer

Lui in boxer beve del vino e lei in costume si depila le ascelle. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa nella fontana di via Goffredo Mameli, proprio sotto al Gianicolo. Un modo a dir poco alternativo di difendersi dal caldo.

Non è ancora chiaro se si tratti di turisti, ma si tratta dell’ennesimo episodio in sfregio ai beni storici della Capitale.

Foto proveniente dal profilo instagram di Welcome to Favelas