Prosegue l’opera di contrasto ai fenomeni legati alla malamovida da parte della Polizia Locale di Roma Capitale , con accertamenti mirati per verificare il rispetto delle regole, sia da parte degli esercenti, sia da parte degli avventori: circa una trentina le condotte sanzionate per consumo, somministrazione e vendita irregolare di bevande alcoliche.

Sanzioni anche per alcuni esercizi, quali minimarket, poiché trovati aperti oltre l’orario consentito. In totale sono stati oltre 50 gli illeciti contestati per anomalie riscontrate durante i controlli nei locali pubblici. Più di 500 invece le sanzioni elevate per comportamenti irregolari alla guida di veicoli.

Nel corso dell’attività di vigilanza nel quadrante sud della Capitale, i caschi bianchi sono intervenuti in due locali, dove erano in corso feste con spettacolo e attività musicali. Diverse le anomalie rilevate, dai titoli autorizzativi ad altre irregolarità, sulle quali sono stati avviati ulteriori accertamenti, tuttora in corso.