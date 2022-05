Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Continueranno a persistere temperature simil estive? Scopriamolo insieme.

Previsioni meteo 23-24 maggio in provincia di Roma

Lunedì 23 maggio: cieli in prevalenza sereni, salvo deboli annuvolamenti per il transito di nubi alte e stratificate durante la giornata. Clima caldo, con massime che potranno raggiungere valori di 31-34°C, specie nell’entroterra e fondo valle. Ci saranno venti deboli a regime di brezza; mare poco mosso.

Martedì 24 maggio: cieli velati, specie nella seconda parte del giorno. Temperature estive con massime ancora elevate comprese tra 29 e 33°C. Ventilazione a prevalente regime di brezza; mare mosso.

Previsioni meteo 23-24 maggio in provincia di Frosinone

Lunedì 23 maggio: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. A Frosinone, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 15°C; nell’hinterland ciociaro, si avrà un clima caldo, con massime che potranno raggiungere valori di 31-34°C, specie nell’entroterra e fondo valle.

Martedì 24 maggio: cieli sereni o leggermente velati a causa del transito di nubi alte. Clima estivo con temperature massime che raggiungeranno i 31-34°C nell’entroterra, specie su pianure e fondovalle. Venti a regime di brezza termica.

