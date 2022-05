Vasi rossi, rifiuti e macchine danneggiate: vandali in azione a Paliano

Brutto episodio a Paliano, in Ciociaria, dove alcune persone, proprio tra le vie del paese, hanno creato scompiglio ribaltando cestini con rifiuti, piante e vasi.

Lo sfogo social del Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri

Se tornare a far vivere la nostra Città significa questo avete capito male. Non esiste e non lo permetteremo.

Non ci faremo rovinare da quattro delinquenti ed imbecilli.

In passato fui criticato da alcuni per la presenza di numerose Forze dell’Ordine e di controlli nella nostra Città durante l’estate a seguito di spiacevoli episodi come quello di stanotte.

Alcuni dissero che la mia scelta di potenziare la presenza dei controlli rendesse la Città meno attrattiva per i giovani che arrivavano da fuori. Ma sembra che non ci sia alternativa.

Visioneremo le telecamere e cercheremo in tutti i modi di identificare i responsabili. Intanto alle attività commerciali come già fatto in passato chiedo di rispettare la legge e di non vendere alcolici ai minori.

Ognuno di noi per la propria parte è responsabile di ciò che accade.