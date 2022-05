Dramma in via di Tor Carbone: muore Daniele Rossi alias “Dj Pomata”

Dramma in via di Tor Carbone dove ha perso la vita un uomo di 41 anni. Si chiamava Daniele Rossi, ma tutti lo conoscevano come “Dj Pomata”.

Incidente in via di Tor Carbone: muore 41enne

L’incidente si è verificato intorno alle ore 23 di del 19 maggio 2022 scorso. Lungo via di Tor Carbone, una Smart for Two, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata. Da quello che emerge dalle prime informazioni, il conducente del veicolo (Daniele Rossi) ha perso la vita sul colpo, ma ora agli agenti della Polizia Locale fare chiarezza.

L’emozionante messaggio social della compagna

Daniele Rossi era conosciuto da tutti come “Pomata” era molto conosciuto in zona, soprattutto per il suo lavoro da dj. A ricordarlo sui social sono state tantissime persone tra cui la sua compagna di vita: “Ne abbiamo passate tante, ma siamo rimasti sempre uno al fianco dell’altro, ci siamo aiutati sempre. Noi eravamo una famiglia, tu Gabber e i bambini, il mio mondo.

Mi ha detto amore stai tranquilla, ci sono io per voi, ti voglio stare accanto, vivere con voi. Ti amo e ti amerò per ogni secondo della mia vita Ciccio Pasticcio, ma non dovevi lasciarci così”.