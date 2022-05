A causa di un incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico, sulla statale 1 “Aurelia”, la corsia in direzione Roma, al chilometro 14, 100 in località La Massimina – Casal Lumbroso (Roma). Nel sinistro, un veicolo ribaltato, si registra un ferito.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Intorno alle 18:15, la viabilità è stata correttamente ripristinata.