Covid Lazio, bollettino di oggi 21 maggio 2022: i nuovi casi positivi

COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU 4.967 TAMPONI MOLECOLARI E 16.956 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 21.923 TAMPONI, SI REGISTRANO 2.479 NUOVI CASI POSITIVI (-261), SONO 7 I DECESSI (+3), 745 I RICOVERATI (-19), 42 LE TERAPIE INTENSIVE ( = ) E +3.017 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 11,3%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 1.363.

***SANT’EUGENIO: BUONO IL DECORSO POST OPERATORIO DI VADIM IL RAGAZZO UCRAINO CHE HA RIPORTATO GRAVI USTIONI NEL TENTATIVO DI SALVARE LA MADRE”