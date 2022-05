Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato bandito il concorso straordinario bis docenti 2022 per la scuola secondaria e si potrà fare domanda, in via telematica, fino al prossimo 16 giugno. Di seguito vi forniremo tutte le indicazioni utili per poter partecipare a una selezione riservata solo agli insegnanti con almeno 3 anni di servizio. Oltre 14mila i posti da assegnare.

Chi può partecipare e chi no

Come anticipato, al concorso straordinario bis docenti 2022 per la scuola secondaria possono partecipare gli insegnanti con almeno 3 anni di servizio. Sono esclusi gli iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia e i posti di sostegno. La selezione, finalizzata all’immissione in ruolo di ciascun insegnante che supererà la selezione.

Requisiti

I requisiti per partecipare alla selezione sono piuttosto stringenti. Di seguito ve ne elenchiamo solo alcuni, rimandandovi poi al bando ufficiale per tutti i chiarimenti del caso:

aver svolto almeno 1 anno di servizio tra i 3 richiesti nella specifica classe di concorso per la quale si concorre. Dunque serve una annualità di servizio specifico per la classe di concorso, eccetto che per il sostegno.

abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente

alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente aver svolto un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando. E’ valido anche il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione

Le prove

I candidati dovranno superare una prova orale della durata di mezz’ora circa. Poi ci sarà la valutazione della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER, eccetto per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese. La prova per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 si svolge nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

Come candidarsi

Gli interessati dovranno inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica, dalla specifica piattaforma entro le ore 23.59 del 16 giugno 2022. Per accedere alla piattaforma occorrerà essere in possesso di uno SPID. Ogni aspirante candidato potrà fare domanda per un’unica regione e una sola classe di concorso.