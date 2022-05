Da oggi è l’auto più costosa al mondo: una Mercedes del 1955 è stata battuta per 135 milioni di euro durante un’asta da Sotheby’s.

Mai un prezzo così alto era stato pagato per un’automobile da un collezionista

Si tratta del prezzo più alto mai pagato per un’auto, come ha specificato la stessa casa d’aste. «Una Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 è stata battuta per il prezzo record di 135 milioni di euro a un collezionista privato» si legge in una nota.

Nella top ten delle auto d’epoca più costose di sempre si contavano finora una Ferrari 250 GTO del 1963, prodotta dalla casa di Maranello in soli 39 esemplari, che fu venduta nel 2013 dal collezionista Paul Pappalardo alla cifra record di 52 milioni di dollari. Un’altra Ferrari 250 GTO del 1962, venduta per 38 milioni di dollari, ha la particolarità di essere una dei soli due esemplari in color verde mela realizzati dal Cavallino rampante. Va segnalata anche una Bugatti Type 57SC Atlantic coupé del 1936: un esemplare fu venduto nel 1988 a Ralph Lauren, mentre nel 2010 il secondo modello fu venduto per 30 milioni di dollari.

Per quanto riguarda il nuovo proprietario della Mercedes, non si conosce, al momento, il nome del facoltoso acquirente che se l'è aggiudicata.