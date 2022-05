In data 20/05 alle ore 7,00 circa la S.O. ha inviato la squadra VV.F della Rustica(10/A) con al seguito un’autobotte presso il Centro Commerciale Roma Est ,zona Lunghezza, per una friggitrice andata a fuoco all’interno di uno dei laboratori del supermercato ,in cui è rimasto intossicato un dipendente in seguito ad inalazione da fumo.

Intossicato un dipendente

Affidato al personale del 118 ,è stato poi trasportato al pronto soccorso .FF.OO sul poto.