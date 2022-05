Come viene riportato da Circuito Lavoro, ci sono ottime notizie per chi è alla ricerca di un impiego come magazziniere: Amazon, infatti, è alla ricerca di questa figura per assunzione di magazzinieri a tempo determinato presso le sedi in tutta Italia. Il lavoro si svolge su turni per cui si richiede ai candidati la disponibilità a lavorare di giorno e di notte.

Di seguito le sedi coinvolte nella ricerca Amazon:

Castelguglielmo/San Bellino (RO) – 3 magazzinieri

Cividate al Piano (BG) – 3 magazzinieri

Agognate (Novara) – 2 magazzinieri

Passo Corese (RI) – 2 magazzinieri

Castel San Giovanni (PC) – 3 magazzinieri

Torrazza (TO) – 2 magazzinieri

Colleferro (RM) – 1 magazziniere

Il magazziniere dovrà ricevere, controllare e smistare i prodotti, oltre a prelevare, imballare e spedire gli ordini usando uno scanner. Di seguito i requisiti richiesti e le modalità di candidatura.

Assunzione di magazzinieri: i requisiti

Per questa posizione è possibile candidarsi anche se non si possiede un’esperienza pregressa, dal momento che i candidati riceveranno un’adeguata formazione sul posto di lavoro. Viene richiesta però una buona conoscenza della lingua italiana, così da poter rispettare le regole sulla sicurezza.

Amazon 2022: come candidarsi

Per candidarsi è necessario consultare questa pagina e selezionare la sede per cui ci si vuole candidare. Dopo essersi registrati è possibile inviare la propria candidatura senza allegare il curriculum vitae. Il processo di selezione in Amazon è semplice e rapido: i candidati scelti, infatti, verranno convocati per una chiacchierata di 15 minuti in videochiamata e al termine verrà comunicata loro la data di inizio per lo svolgimento del lavoro.