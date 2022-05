L’Aquila, tragedia in asilo: bimbo ricoverato al Bambino Gesù lascia la terapia intensiva

“Ho ricevuto un’ottima notizia dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù, il bambino ricoverato da ieri sera e rimasto coinvolto nell’incidente dell’asilo a L’Aquila ha lasciato la terapia intensiva. Voglio rivolgere gli auguri al piccolo e alla sua famiglia di pronta guarigione. Ringrazio l’equipe medica del Bambino Gesù e l’intero Servizio sanitario regionale”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Roma, esce dalla terapia intensiva il bimbo de L’Aquila ricoverato al Bambino Gesù

Esce dalla terapia intensiva uno dei bimbi rimasti coinvolti nella terribile tragedia che ha avuto luogo ieri pomeriggio, 18 maggio 2022, a L’Aquila. Per cause ancora da chiarire, un’auto ha sfondato il recinto dell’asilo, travolgendo diversi bimbi e causando la morte del piccolo Tommaso, di soli quattro anni. Domani si sentirà la donna che era alla guida dell’auto: stando alle prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe stato lasciato in sosta dalla 38enne che doveva andare a riprendere i propri figli presso la scuola in questione. All’interno dell’auto, era rimasto l’altro figlio, di 12 anni. Le indagini sono ancora in corso.

