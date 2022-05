Vaiolo delle scimmie, primo caso in Italia: isolamento avvenuto allo Spallanzani di Roma

Primo caso a livello nazionale del cosiddetto “monkey pox”, il vaiolo delle scimmie: lo comunica l’assessore D’Amato. Si tratta di un uomo appena rientrato da un soggiorno sulle isole Canarie, come riportato dall’Ansa.

Monkey pox, primo caso nazionale: isolamento allo Spallanzani di Roma

“Ho comunicato al Ministro Speranza l’isolamento avvenuto all’Istituto Lazzaro Spallanzani del primo caso a livello nazionale del cosiddetto “monkey pox”, “vaiolo delle scimmie”.

Isolato già in precedenza in UK, Spagna e Portogallo. Finora i casi isolati in Europa sono stati una ventina.

La situazione è costantemente monitorata”, lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.