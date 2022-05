Questa mattina, 18 maggio 2022, a Isola del Liri, i militari della locale Stazione nel corso di servizio per il controllo del territorio hanno tratto in arresto un 58enne residente nella provincia di Latina, poiché risultato destinatario di Decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo emesso il 12 maggio u.s. dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Cassino.

I dettagli

L’uomo deve scontare la pena di mesi 8 di reclusione più le pene accessorie, per il reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili al fine di evadere le imposte o consentire tale evasione a terzi.

L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Isernia.

