L’agenzia per il lavoro Adecco cerca una persona motivata per un ruolo a tempo pieno di Addetto/a allo smistamento per Amazon.

La tua candidatura sarà presa in considerazione per il ruolo di magazziniere in una delle nostre sedi vicine a Colleferro.

🕐 Ruolo e turni

Contratto a tempo determinato.

Turno: disponibile a lavorare su turni di giorno o di notte (il turno potrebbe cambiare)

📍 Luogo

Colleferro, Roma

FCO2

Amazon

Via Palianese traversa 1, n.1, 00034, Colleferro

🚍 Parcheggio gratuito per i dipendenti

🎓 Esperienza

Non è necessaria esperienza pregressa, verrà fornita adeguata formazione sul posto di lavoro.

✅ Cosa farai insieme al resto della tua squadra: Ricevere, controllare, smistare e stoccare tutti i prodotti.

Prelevare, imballare e spedire tutti gli ordini usando uno scanner.

Gestire tutti i prodotti Amazon, anche alcolici e prodotti a base di carne di maiale

Rispettare le norme di sicurezza e qualità.

Sollevare carichi fino a 15 KG.

Muoversi a piedi fra le varie postazioni.

💷 Retribuzione:

1.680 lordi €/al mese (Retribuzione lorda di ingresso) 📦 Cosa riceverai:

Un luogo di lavoro sicuro, moderno e organizzato,

Bevande calde gratuite, buoni pasto e numerose aree dove fare la pausa

Rigorose misure anti-COVID-19 per garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro: aumento della pulizia, uso di protezioni, distanziamento fisico, mascherine gratuite, gel disinfettante per le mani e altro

😎Competenze che dovrai dimostrare:

Buona conoscenza della lingua italiana, in modo da poter rispettare le regole sulla sicurezza.

Guarda cosa vuol dire essere un dipendente di Amazon e scopri come lavora il nostro team cliccando qui

🎯E poi?

Garantiamo un processo di selezione veloce.

1. Invia la tua candidatura online in pochi minuti, senza curriculum

2. Fai una chiacchierata di 15 minuti in videochiamata

3. Ti comunicheremo quando potrai iniziare Per maggiori informazioni, clicca qui