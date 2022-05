Colleferro. Si è svolto domenica 15 maggio il terzo trofeo di pattinaggio artistico Diamond

Si è svolto domenica 15 maggio 2022 a Colleferro il terzo trofeo di pattinaggio artistico a rotelle della Asd Diamond.

Colleferro, il terzo trofeo Diamond

Con oltre 170 atleti di diverse società sportive del settore, la palestra dell’IPIA di Via Palianese a Colleferro ha visto tanti sorrisi tra gli atleti e tanto entusiasmo tra il pubblico.

Suddivise in convocazione le atlete delle Società Diamond, Axel, San Nilo Grottaferrata, Skating Club Velletri, Sport Accademy, FreeMove, Cristo Re, Anthea e Roller Dream hanno portato in pista i loro dischi di gara, in un’atmosfera di serena giornata sportiva. Il Presidente e le allenatrici della Asd Diamond ringraziano tutte le società partecipanti.