Nel primo pomeriggio di oggi, 16 maggio 2022, si è sviluppato un grave incendio in una fabbrica di vernici, a Monterotondo.

Grave incendio a Monterotondo

Oggi, alle ore 12,45 circa, la S.O. ha inviato nella zona industriale di Monterotondo, via Leonardo da Vinci, diverse squadre VVF a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un capannone di circa mq 2000 di superficie, utilizzato come deposito di vernici.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono al 2 Aps,4 autobotti, la kilolitrica, Crrc, carro autoprotettori in presenza del funzionario di guardia e capoturno provinciale. FF.OO e 118 sul posto.

“E’ in corso un importante incendio, all’interno di un’azienda che si occupa di produzione di vernici, in zona industriale.

Sono prontamente intervenute squadre dei vigili del fuoco, sono presenti in loco Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile. Si raccomanda massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine, si consiglia inoltre di tenere chiuse le finestre delle abitazioni.

Vi terremo comunque aggiornati su eventuali sviluppi.

Via Leonardo Da Vinci chiusa al transito. ATTENETEVI ALLE INDICAZIONI E NON RECATEVI SUL POSTO”, è quanto comunicato dal Comune di Monterotondo.

