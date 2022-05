Colleferro, ancora cinghiali in zona San Bruno: nuove segnalazioni

Sono stati avvistati ancora dei cinghiali a Colleferro, in zona San Bruno.

Colleferro, ancora cinghiali in zona San Bruno

A segnalare la presenza degli ungulati in zona San Bruno sono stati diversi cittadini: le segnalazioni giunte sempre dalla stessa zona e si vanno ad aggiungere a quelle riportate ad inizio mese.

Una nostra lettrice testimonia un avvistamento nella tarda serata di alcuni giorni fa anche in via degli Oleandri, dove la preoccupazione è maggiore a causa di un’illuminazione ritenuta dagli abitanti non adeguata e sufficiente.

Foto di repertorio