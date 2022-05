Terribile incidente stradale sulla A91 Roma-Fiumicino: morta una persona e carreggiata chiusa. Forze dell’Ordine sul posto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 maggio 2022. Giornata molto trafficata per via dei rientri e del bel tempo, che ha favorito le gite fuori porta e l’afflusso di molta gente nei luoghi di mare.

Incidente A91 Roma-Fiumicino oggi: morta una persona e traffico in tilt

Tuttavia, il deflusso non è stato così agevole poiché, per motivi ancora da chiarire, poco fa è morta una persona in un tragico incidente, avvenuto poco fa a Roma nord. Sull’autostrada A91 “Roma-Fiumicino”, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 16,000, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione aeroporto. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è deceduta. Il traffico è deviato in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine, per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla situazione viabilità e all’identità della persona deceduta, così come sulle dinamiche del sinistro, tutt’ora la vaglio delle forze dell’Ordine locali. Intanto, resta un po’ di traffico nella zona, causato anche dai rientri.